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        Kapıkule'de 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

        EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan 2 TIR'da 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:00
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        Kapıkule'de 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı
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        EDİRNE'de Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurda giriş yapan 2 TIR’da 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı’nın kullandığı analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesinde şüpheli olarak tespit edilen 2 TIR’ı, Kapıkule Sınır Kapısı’na girişte takibe aldı. X-Ray taramasına sevk edilen TIR’larda yapılan aramalarda, 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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