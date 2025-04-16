Kapıkule'de 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı’nın kullandığı analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesinde şüpheli olarak tespit edilen 2 TIR’ı, Kapıkule Sınır Kapısı’na girişte takibe aldı. X-Ray taramasına sevk edilen TIR’larda yapılan aramalarda, 46 kilo 920 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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