Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirneli güreşçiler dostluk turnuvasında ABD'li güreşçilerle karşılaştı

        EDİRNE'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletinden Türkiye'ye kampa gelen eyalet karması ile Edirneli güreşçiler dostluk turnuvasında karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirneli güreşçiler dostluk turnuvasında ABD'li güreşçilerle karşılaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'de, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Maine eyaletinden Türkiye’ye kampa gelen eyalet karması ile Edirneli güreşçiler dostluk turnuvasında karşılaştı. Farklı yaş ve sıkletlerde gerçekleşen 10 karşılaşmanın 9’unu, Türk güreşçiler kazandı.

        ABD’nin Maine eyaletinden Edirne’ye kamp dönemi için gelen 15-19 yaş arası 10 sporcu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi sporcularıyla birlikte hem antrenman yaptı, hem de dostluk turnuvasında karşı karşıya geldi. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen dostluk turnuvası, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirildi.

        ANTRENÖR HABİL KARA: EDİRNE GÜREŞTE DÜNYANIN MERKEZİ OLDU

        Müsabakaların öncesinde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Habil Kara, Edirne’nin güreşçi havuzunun geniş olması dolayısıyla, yabancı ülkelerin kamp merkezi olarak Edirne’yi sıkça tercih ettiklerini söyledi. Kara, “Bu müsabakaların hem bizim için hem misafir takım için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü, her yıl ABD’den çeşitli gruplar burada antrenman yapıyorlar, ikili müsabakalar yapıyoruz. Geçen yılda yine ABD’den bir takım gelmişti, bu sene de var. Haziran ayında da 60 kişilik büyük bir kafile gelecek. Buradaki ortamdan memnum kaldılar. Geçen sene burada onlar için yaptığımız çalışmaların çok faydalı olduğunu söylediler ve tekrar gelmek istediklerini belirttiler. Bu da gösteriyor ki; Edirne güreş alanında sadece Avrupa ve Balkanların değil, aynı zamanda dünyanın merkezi olmuş oldu. Çünkü çeşitli zamanlarda, yurt dışından birçok takım burada hazırlık dönemi geçiriyor. Bizim imkanlarımız şu an gerçekten iyi" dedi.

        ŞAMİL DOĞU DELEN: EDİRNE'NİN EN İYİLERİYLE YARIŞACAĞIZ

        Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen de, Edirne’nin en iyileriyle yarışa çıktıklarını söyledi. Delen, “Tabi bu tip kamp dönemleri ve turnuvalar önemli. Her ülkenin bir güreş stili var. Hem onların hem bizim açımızdan, yabancı fobisini yenmesi açısından güreşçilerin, bu yaş kategorilerinde güreşmesi artı getirmiştir. Hem şehrimizin tanıtımı hem sporumuzun tanıtımı adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Serbest stilde güreşecek, 15-19 yaş aralığında sporcular var. Hepsine aynı yaş ve aynı kilo olmak üzere rakip var, bizim güreşçi havuzumuz zaten çok fazla. Biz de Edirne’mizin en iyileriyle yarışa çıkacağız” şeklinde konuştu.

        Turnuvada, farklı yaş ve kategorilerde gerçekleşen 10 mücadelenin 9’unda, etkinliğe Edirne’den katılan Türk sporcular minderden galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Edirne'de emniyet personeli piknikte bir araya geldi
        Edirne'de emniyet personeli piknikte bir araya geldi
        Edirne'de firari 7 hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari 7 hükümlü yakalandı
        Edirne'de köy sakinlerine sağlık taraması yapıldı
        Edirne'de köy sakinlerine sağlık taraması yapıldı
        Türk ve ABD'li güreşçiler Edirne'deki dostluk turnuvasında karşılaştı
        Türk ve ABD'li güreşçiler Edirne'deki dostluk turnuvasında karşılaştı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı
        Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 7 hükümlü yakalandı
        Karaağaç acı biberi üreticisi, fidesini de kendisi yetiştirip maliyeti azal...
        Karaağaç acı biberi üreticisi, fidesini de kendisi yetiştirip maliyeti azal...