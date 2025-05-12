Edirne Valisi Sezer: Gurbetçi vatandaşlarımız için hazırlıklarımıza şimdiden başladık

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, tatillerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelecek olan gurbetçilerin, başta sınır kapıları olmak üzere sorun yaşamamaları için gerekli tedbirlerin planlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın en huzurlu ve en konforlu bir şekilde vatanlarına giriş yapmaları ve burada özlem giderdikten sonra da tekrar aynı konfor ve huzur içerisinde bulundukları ülkelere geri dönmelerini amaçlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başlamış durumdayız" dedi.

Vali Yunus Sezer, kentteki kolluk kuvvetleri yetkilileri ve kaymakamların katılımıyla düzenlenen aylık asayiş toplantısı sonrası bilgilendirmede bulundu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişleriyle ilgili Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan 4 sınır kapısında da tedbirlerin alındığını dile getiren Sezer, "İlimizin dört kapısı var. İkisi Yunanistan, ikisi Bulgaristan kapısı ve gurbetçilerimizin gelişiyle ilgili olarak da gerekli tedbirleri arkadaşlarımızla beraber planladık. Hem ilave gümrük personelinin görevlendirilmesi bakımından Ticaret Bakanlığımızın, hem de polis sayısının arttırılması noktasında da İçişleri Bakanlığımızın takviyeleri söz konusu. Orada bulunan alanlarda gişe sayısında, mobil gişeler de olmak üzere belli artırımlara gidilerek geçici sürede vatandaşlarımızın en huzurlu ve en konforlu bir şekilde vatanlarına giriş yapmaları ve burada özlem giderdikten sonra da tekrar aynı konfor ve huzur içerisinde çok fazla beklemeden trafiğe takılmadan bulundukları ülkelere geri dönmelerini amaçlıyoruz. Bununla ilgili de hazırlıklarımıza şimdiden başlamış durumdayız" dedi.

'PERON KONUSUNDA BULGAR ZİYARETÇİLERE YARDIMCI OLABİLİRİZ' Gurbetçilerin yoğunluk oluşturduğu dönemde, Bulgaristan'dan günübirlik gelen turistler için de ek peron çalışması yapabileceklerini belirten Vali Sezer, "Aslında geçen yıl da öyle kolaylaştırıcı bir çalışmamız oldu. Fakat bu geçmişten kaynaklanan insanların aslında zihin altında bu dönemlerde gelmeme noktasında bir karar var. Bizim biliyorsunuz 1-2 hafta giriş noktasında bir sıkıntımız oluyor. 1-2 hafta da çıkışta bir sıkıntımız oluyor. Onun dışında rutinde devam ediyor. Yani belli bir yoğunlukta devam ediyor. Biz bu peron noktasında yardımcı olabiliriz. Fakat insanlar geçmişteki o bilinçaltlarındaki 'gitmeyelim' algısını değiştirebilir miyiz? Onu bilmiyorum. Ama peron noktasında gidişte ve gelişte iki hafta dışında yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu. 'İLK 4 AYDA 183 DOLANDIRICILIK OLAYI MEYDANA GELDİ' Edirne'nin 4 aylık asayiş ve güvenlik rakamlarını paylaşan Vali Sezer, geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre bu senenin ilk 4 aylık döneminde asayiş olaylarında yüzde 5'lik azalma söz konusu olduğunu söyledi. Sezer, "Bu bizim açımızdan önemli çünkü geçen yılın ilk 4 ayında üzerinde çok durmuştuk ve azalma söz konusuydu. Onun üzerinden yüzde 5 azalma bizim açımızdan önemli. Bunu artırarak devam edeceğiz" dedi.

'3.5 MİLYAR TL'LİK GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME YAKALANDI' Kentte, narkotik ve kaçakçılık olaylarına karşı da mücadelenin sürdüğünü ifade eden Sezer, "102 kişiye bu dönemde uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı adli makamlar tarafından işlem yapıldı. Bu bizim açımızdan çok önemli. Kaçakçılık olaylarına müdahaleyle ilgili de hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem de gümrük muhafaza birimlerimiz yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bu dönemde de 403 kaçakçılık olayına müdahale edilmiş durumda. Bu da geçen yıllara göre oldukça fazla bir müdahale. Bunun da altını çizmek istiyoruz. Geçen yılın dört aylık dönemine göre yüzde 156 oranında özellikle uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemelerindeki yakalamalarımızda bir artış söz konusu. Yakalamış olduğumuz gümrük kaçağı malzemelerinin ilk dört aylık piyasa değeri 3.5 milyar TL'yi bulmuş durumda. Buradan sadece yakalanan birkaç tane uyuşturucu maddenin miktarını vermek istiyorum. Esrar olarak bin 39 kilogram, skank bin 914 kilogram, kokain 83 kilogram, metamfetamin 45 kilogram, ekstazi 3 bin 987 adet, sentetik ecza 55 bin 215 adet yakalanmış durumda" diye konuştu.