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        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:26
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        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul'dan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak üzere kaçak göçmenlerin getirileceği belirlendi. Polis, göçmenlerin getirileceği iki hafif ticari aracı takibe alıp, kent merkezinde durdurdu. Araçlarda bulunan 1'i Almanya, 3'ü Afganistan ve 14'ü Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile araç sürücüleri 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi 2 kişinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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