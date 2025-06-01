Edirne'de 2 grup arasında bıçak ve sopalı kavga; 5 yaralı, 10 gözaltı
EDİRNE'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE’de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde çıktı. İki grup arasında henüz bilinmeyene nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle önlediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
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