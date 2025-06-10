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        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor

        EDİRNE'deTrakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (TTAE) Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 'koku tüneli' oluşturuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:15
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        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor
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        EDİRNE'deTrakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (TTAE) Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 'koku tüneli' oluşturuldu. TTAE Müdürü Adnan Tülek, ziyaretçilerin hanımeli, Arap yasemini, gül, mor salkım ve acemborusu gibi kokulu bitkilerle karşılandığı söyledi. Tülek, " Yaz döneminde kokuya ilgi duyan vatandaşlarımıza da yerimiz açık. Teknik elemanlarımız da teknik bilgilendirme çalışmalarını da yürütecekler" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı TTAE, Karaağaç Mahallesi'nde Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi oluşturdu. Tıbbi ve aromatik amaçlı yetiştirilen 60'a yakın bitkinin bulunduğu bahçede, Çocuk Tarım Akademisi de kuran enstitü yönetimi, gelenleri 'koku tüneli'yle karşılıyor. 'Koku tüneli'nden geçenlere bir yandan güzel kokular, bir yandan da rengarenk bitkilerin görselleri eşlik ediyor.

        'KOKUYA İLGİ DUYAN VATANDAŞLARIMIZA AÇIK'

        TTAE Müdürü Adnan Tülek, 'koku tüneli’nde bol kokulu bitkilerin bulunduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimizi ağırlamak üzere koku tüneli oluşturduk. Bu yapının içerisinde özellikle bol kokulu olan hanımeli, Arap yasemini, güller, mor salkım, acemborusu gibi muhtelif bitkiler yer almakta. Koku tünelinin yanındaki diğer bitkilere de baktığımızda aslında hepsi ismi üzerlerinde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkiler, çoğu koku unsurlarını içeren aromatik bitkiler şeklinde ifade edebilirim. Yaz döneminde kokuya ilgi duyan vatandaşlarımıza da yerimiz açık. Teknik elemanlarımız da teknik bilgilendirme çalışmalarını da yürütecekler" diye konuştu.

        '60 CİVARINDA TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ BULUNMAKTA'

        Bahçede, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını söyleyen Tülek, "Bu kapsamda da Trakya Bölgesi başta olmak üzere, bölgemizde yetişen, doğada yetiştirilen tıbbi ve aromatik amaçlı bitkilerin burada koleksiyonunu oluşturduk. Buradaki birinci derecedeki hedefimiz, bu ürün gruplarının, bölgedeki adaptasyon kabiliyetlerini görmek, sonrasında da uyum sağlayan bitkilerin de bölgemizde yetişmesini sağlamak. Bu kapsamda yaklaşık 60 civarında burada bitki bulunmakta. Burada tek yıllık bitkiler var, çok yıllık bitkiler var, ağaç formunda olan bitkiler var. Aynı zamanda da Edirne Valiliği himayelerinde de Çocuk Tarım Akademisi oluşturuldu. Bu kapsamda da öğrenci kardeşlerimize tarımla ilgili, toprakla, böceklerle, bitkilerle ilgili eğitim veriyoruz. Onlara doğayı sevdirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Adnan Tülek, Edirne dışından gelen yerli ve yabancı misafirlerle, üreticiler için tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili eğitimler de verdiklerini söyledi.

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