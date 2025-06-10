'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor

EDİRNE'deTrakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün (TTAE) Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde 'koku tüneli' oluşturuldu. TTAE Müdürü Adnan Tülek, ziyaretçilerin hanımeli, Arap yasemini, gül, mor salkım ve acemborusu gibi kokulu bitkilerle karşılandığı söyledi. Tülek, " Yaz döneminde kokuya ilgi duyan vatandaşlarımıza da yerimiz açık. Teknik elemanlarımız da teknik bilgilendirme çalışmalarını da yürütecekler" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı TTAE, Karaağaç Mahallesi'nde Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi oluşturdu. Tıbbi ve aromatik amaçlı yetiştirilen 60'a yakın bitkinin bulunduğu bahçede, Çocuk Tarım Akademisi de kuran enstitü yönetimi, gelenleri 'koku tüneli'yle karşılıyor. 'Koku tüneli'nden geçenlere bir yandan güzel kokular, bir yandan da rengarenk bitkilerin görselleri eşlik ediyor.

'KOKUYA İLGİ DUYAN VATANDAŞLARIMIZA AÇIK'

TTAE Müdürü Adnan Tülek, 'koku tüneli’nde bol kokulu bitkilerin bulunduğunu belirterek, "Gelen misafirlerimizi ağırlamak üzere koku tüneli oluşturduk. Bu yapının içerisinde özellikle bol kokulu olan hanımeli, Arap yasemini, güller, mor salkım, acemborusu gibi muhtelif bitkiler yer almakta. Koku tünelinin yanındaki diğer bitkilere de baktığımızda aslında hepsi ismi üzerlerinde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkiler, çoğu koku unsurlarını içeren aromatik bitkiler şeklinde ifade edebilirim. Yaz döneminde kokuya ilgi duyan vatandaşlarımıza da yerimiz açık. Teknik elemanlarımız da teknik bilgilendirme çalışmalarını da yürütecekler" diye konuştu.