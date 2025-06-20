Edirne Vali Yardımcısı Beypınar, son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar (59) için Valilik binasının önünde tören yapıldı. Beypınar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, dün akşam rahatsızlanıp Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada müdahale edilen Beypınar'a anjiyo işlemi uygulandı. Beypınar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beypınar için bugün Edirne Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Beypınar'ın eşi Selma Beypınar, kızı Merve Beypınar, ailesi ve çok sayıda kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

'DEVLETİNE VE MİLLETİNE ŞEREFİYLE, NAMUSUYLA HİZMET ETTİ'

Kur'an okunmasıyla başlayan törende konuşan Merve Beypınar, "Aslında ne konuşacağımı düşünemedim bile, ben metaneti babamdan öğrendim. O yüzden onun için bir konuşma yapmak istedim. Ben sadece babamı kaybetmedim, en yakın arkadaşımı, dostumu, sırdaşımı kaybettim. Babam gençlik çağlarından beri devletine, milletine şerefiyle, namusuyla hizmet etti. Hakkından fazlasında hiçbir zaman gözü olmadı. O yüzden babamla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum, çok sevmeye de devam edeceğim. Hepinizden babam için dua istiyorum" diye konuştu.

'İNSANLARIN GÖNLÜNE TAHT KURDU' Edirne Valisi Yunus Sezer de Beypınar'ı kaybetmenin derin hüznünü yaşadıklarını dile getirerek, "Bugün sadece meslek büyüğümüzü, ağabeyimizi, aynı idealleri paylaştığımız yol arkadaşımızı, vatana hizmet için kendini vakfetmiş mülki idare ailesinin eşsiz bir evladını uğurlamak için bir arada bulunmuyoruz. Aynı zamanda bugün, yalnızca bir görev insanını değil bir dostu, bir kardeşi, bir evladı, bir babayı uğurlamak için burada bulunuyoruz. Hüznümüz derin, matemimiz büyük. Allah ebediyen razı olsun, yapmış olduğu hizmetlere, bu vatana vermiş olduğu fedakarlığa, Allah makamını cennet etsin. Erdoğan Valimiz mütevazı bir insandı. Ülkenin dört bir yanında görev yaptı ve gittiği her yerde insanımızın gönlüne taht kurdu. Emeğini verdi, iz bıraktı ve aziz milletimizin duasını aldı. Onu sadece bir meslektaş olarak değil, gönlümüze dokunmuş bir insan olarak kaybettik. Ama bıraktığı anılar, izler, hatıralar kalbimizden hiçbir zaman sökülmeyecek, yaşadığımız müddetçe de bizimle beraber kalacaktır. O güzel bir insandı, iyi bir insandı, güzel yaşadı. İyi insanlar kalplerimizde hiçbir zaman ölmez ve hoş bir seda bırakır. Erdoğan Valimiz, bizim yol arkadaşımız, bizi geride bırakarak bugün ebediyete irtihal ediyor. Ama kalbimizde Edirne'de ve vatanın dört bir köşesinde yaşamaya devam edecek" dedi.