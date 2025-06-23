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        Sokak köpeklerinin saldırdığı motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:40
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı
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        EDİRNE’ninKeşan ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı F.U. (17), seyir halindeki motosikletten düşerek yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. 22 AEP 405 plakalı motosikletiyle çarşı merkezinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne giden F.U.'ya, sokak köpekleri saldırdı. Korku içinde kaçmaya çalışan F.U., hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.U., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

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