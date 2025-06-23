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        Edirne'de ot yangını; semt sahasına sıçramadan söndürüldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan ot yangını, bitişiğindeki semt sahasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:45
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        Edirne'de ot yangını; semt sahasına sıçramadan söndürüldü
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocukların yaktığı ateş sonucu çıkan ot yangını, bitişiğindeki semt sahasına sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından yarım saatte söndürüldü. Yangında 20 çam ağacı zarar gördü.

        Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi'ndeki Merhum Polis Memuru Erol Elmas Semt Sahası’nda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 çocuk, semt sahasının bahçesinde ateş yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otlara ve ağaçlara sıçradı. Çocuklar kaçarken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. İtfaiyeciler, alevlere müdahale ederken; yangın bitişikteki semt sahasına sıçramadan, yarım saatte, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 20 çam ağacı zarar gördü. Polis, semt sahası işletmecisi Serdar Sınalı’nın şikayetiyle ilgili inceleme başlattı.

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