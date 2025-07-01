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        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile kadın ve eşi öldü

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan (39), Gencay Oskan (28) ve 5 aylık hamile eşi Seray Oskan (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:29 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:29
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        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile kadın ve eşi öldü
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan (39), Gencay Oskan (28) ve 5 aylık hamile eşi Seray Oskan (26), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-Enez kara yolu üzerindeki Barağı köyü çıkışında meydana geldi. Keşan'dan Enez yönüne giden Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan'ın kullandığı 06 EC 2509 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Gencay Oskan (28) idaresindeki 22 HS 902 plakalı otomobille çarpıştı. Enez yönüne giden İ.K. yönetimindeki 22 FB 812 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler Erkan Özkan ile Gencay Oskan'ın öldüğünü belirledi. Gencay Oskan'ın 5 aylık hamile eşi Seren Oskan da kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Oskan çiftinin, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan'ın oğlu ve gelini olduğu öğrenildi.

        ÖZKAN İÇİN TÖREN

        Evli ve 1 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Özkan için bugün görev yaptığı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Özkan'ın ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Edirne İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Arpak ile mesai arkadaşları, jandarma ve emniyet personeli katıldı. Erkan Özkan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından dua okundu. Özkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Erkan Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.

        Öte yandan Oskan çifti, bugün ikindi vakti Enez ilçesi bağlı Karaincirli köyünde defnedilecek.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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