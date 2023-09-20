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        Edirne'de tava ciğer ve köfte satış tarifesine uymayan 8 işletmeye kınama cezası

        Edirne'de, belirlenen tava ciğer ve köfte tarifesine uymadan satış yapan 8 restorana Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından kınama cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:15
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        Edirne'de tava ciğer ve köfte satış tarifesine uymayan 8 işletmeye kınama cezası
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        Edirne'de, belirlenen tava ciğer ve köfte tarifesine uymadan satış yapan 8 restorana Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından kınama cezası verildi.

        Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, 8 işletmenin ETSO tarafından belirlenen tava ciğer ve köfte satış tarifesini ihlal ettiği tespit edildi.

        İşletmeler hakkında ETSO Disiplin Kurulu tarafından disiplin süreci başlatıldı, ETSO Meclis Toplantısı'nda tarife üstü satış yapan işletmelere oy çokluğuyla kınama cezası verildi.

        Tarife ihlalinin ikinci kez yapılması halinde işletmelerin üyeliklerinin geçici süreyle askıya alınacağı bildirildi.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, AA muhabirine, esnafın tarifeye göre satış yapması gerektiğini söyledi.

        Kuralların uygulanmasından yana olduklarını ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

        "Eğer tarife yetmiyorsa yeniden talepte bulunursun, bizim komitelerimiz bunu hızlı bir şekilde değerlendirip piyasa şartlarına göre aksiyon alır. Tarife talebinde bulunmadan, kafasına göre davrananlara müsamaha gösteremeyiz. 6 Haziran'da yapılan denetimlerde 120 lira olan tarifenin üzerinde satış yapılmış. Biz buna tolerans gösteremeyiz.

        Kentimize turist gelmesini, döviz bırakmasını ve esnafın canlanmasını istiyoruz. Ancak bir kısım esnafın farklı uygulama yapmalarını kurum olarak doğru karşılamıyoruz. İkinci kez yapılması halinde üyelikleri askıya alınır, bu durumun esnaf açısından büyük sakıncaları olur. Belge alamaz, günlük faaliyet belgesini alamaz ve faaliyetini sürdüremez."

        Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar ise Edirne'nin en çok turist çeken kentlerin başında geldiğine dikkati çekti.

        Esnafın tüm kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini dile getiren Dinar, "Son yıllarda tava ciğer dünyada en çok tanınan yöresel yiyeceklerin başında geliyor. Birkaç işletme bilerek veya bilmeyerek bu ihlali yapmış. Ancak genele baktığımızda bırakın tarifeyi uygulamayı, onun altında satış yapan arkadaşlarımız var. Tarifeler esnaf ve turistler için çok önemli. O yüzden herkes tarifeye uysun." diye konuştu.

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