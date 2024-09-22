GÜNCELLEME - Edirne'de kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Edirne'de, kayıp ihbarında bulunduğu babasını silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde C.Y, babası Ş.Y'den bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, Ş.Y'nin bulunması için köyde arama kurtarma çalışması başlattı.

İfadesine başvurulan C.Y'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki sorgusunda, babasını tabancayla vurup cesedini banyoda parçaladıktan sonra ormanda yakarak dere kenarına attığını söylediği öğrenildi.

Ş.Y'nin kaybolduğu bilgisi üzerine köyde geniş çaplı araştırma başlatıldığını belirten Balkan, "Yoğun aramalara karşılık bir sonuç alınamadı. Bu sabah ölü bulunduğu haberini aldık. Köyümüz üzgün, hepimizin başı sağ olsun. Kendisi sakin biriydi. Kendi işiyle uğraşan birisiydi. Çok üzgünüz." dedi.

Köy sakinlerinden Abdürrahim Alçiçek ise köy halkının kayıp Ş.Y'yi bulmak için aramalara katıldığını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Ş.Y. ile komşu olduklarını dile getiren Alçiçek, "Çok üzgünüz, iyi bir arkadaşımızdı. Bu şekilde ölmeyi hak etmemişti. Böyle bir ölüm çok acı. Köyümüzü başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.