Edirne Valisi Sezer, Tuğamiral Serkan Tezel'i kabul etti

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tezel'e çalışmalarında başarı diledi ve Selimiye Camisi motifli çini tabak hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabul Sezer'in makamında gerçekleşti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'i kabul etti.

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