Edirne'de "Güvenli eğitim" uygulaması ebeveyn polislere emanet

Edirne'de okul giriş ve çıkışlarının güvenli olması amacıyla sürdürülen "Güvenli eğitim" uygulamasında ebeveyn polisler görev alıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerin okula güvenli şekilde giriş ve çıkış yapabilmeleri amacıyla okul çevresindeki polis görevlendirmesini değiştirdi. Karaburun, görevlendirilecek polisleri o okula devam eden çocuğu olan polislere öncelik vererek güncelledi.

Karaburun, bir kafede düzenlenen Mahalle Buluşmaları toplantısında yeni uygulamayla okulun çevresindeki trafik ve güvenlikten ebeveyn polislerin sorumlu olduğunu ifade etti.