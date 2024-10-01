Edirne'de 9 ayda 15 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı

Çalışmalar kapsamında 9 ayda hudut birlikleri ve kolluk 14 bin 975 düzensiz göçmen yakaladı.

Parmak izi sorgulaması ve GöçNet veri tabanı kontrolleri sağlanan kişinin düzensiz göçmen olduğu tespiti yapılırsa sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürülüyor.

Ekipler, teknik takip ve istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.

9. Hudut Tugay Komutanlığı sınır hattında Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent içi ve kırsalda düzensiz göçmenle mücadele mesaisine aralıklarla devam ediyor.

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