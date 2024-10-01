Edirne'de su borusunun patlaması sonucu çukura düşen araç çamura saplandı
Edirne'de patlayan su borusunun onarımının yapıldığı yolda seyreden hafif ticari araç çukura düştü.
Edirne'de patlayan su borusunun onarımının yapıldığı yolda seyreden hafif ticari araç çukura düştü.
Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde su borusu patladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, onarım gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
Ancak daha sonra aynı alanda yeniden patlak oluştu. Sular özellikle Atatürk Bulvarı'nda yoğun birikintilere neden oldu.
Sabah saatlerinde, Y.Ş. idaresindeki 22 DV 219 plakalı hafif ticari araç, tamir edilen bölgede oluşan çukura düşerek çamura saplandı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü, onarımın yapıldığı noktada herhangi işaretleme ve uyarının yapılmadığını öne sürdü.
Çamura saplanan araç çekici yardımıyla çıkarılırken, yol, alandaki aksaklığın onarımı için yeniden trafiğe kapatıldı.
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