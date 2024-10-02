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        Edirne'de bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir apartmanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:30
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        Edirne'de bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir apartmanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutlarında, Gürhan Güven'e (68) ait evin 2. katındaki depo olarak kullanılan bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Apartman sakinleri kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

        Dışarıda bekleyen vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulunan Karaburun, gözyaşlarını tutamayan ev sahibi Güven'i teselli etti.

        Güven, depoda kışlık olarak hazırladığı bazı yiyecek ve eşyalarının yangında zarar gördüğünü ve çok korktuğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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