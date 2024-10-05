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        Edirne'de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenlendi

        Edirne'de, Mevlidi Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:15
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        Edirne'de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenlendi
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        Edirne'de, Mevlidi Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

        İl Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Yunus Sezer, İslamiyet'in doğru şekilde anlatılması adına din görevlilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

        Din görevlilerinin toplumla iç içe yaşadığını belirten Sezer, "Öğretmenler ve din görevlileri toplumun inşasında, milli ve manevi değerlerin gelişmesinde rol almıştır. Anadolu ve Rumeli topraklarında savaşlarla değil gönülleri fethederek kalıcı olduk." dedi.

        İl Müftüsü Ercan Aksu ise Mevlidi Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında toplumu bilgilendirici faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

        Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da din görevlilerinin gönüllerini ortaya koyarak çalıştıklarını belirtti.

        Din görevlilerinin topluma rehber olduğunu aktaran Kaan, "Din görevlileri insanlarımızın kalplerine sevgi tohumlarını eken, milletimizin bilinçlenmesinde çok önemli vazife eden hocalarımızdır. Onlar iyi ki varlar ve bu görevleri ifa ediyorlar." diye konuştu.

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