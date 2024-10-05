Edirne'de "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konferansı düzenlendi

Edirne'de, Mevlidi Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Yunus Sezer, İslamiyet'in doğru şekilde anlatılması adına din görevlilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Din görevlilerinin toplumla iç içe yaşadığını belirten Sezer, "Öğretmenler ve din görevlileri toplumun inşasında, milli ve manevi değerlerin gelişmesinde rol almıştır. Anadolu ve Rumeli topraklarında savaşlarla değil gönülleri fethederek kalıcı olduk." dedi.