Edirne'de EMADDER'den "adil kademeli emeklilik" talebiyle açıklama
Edirne'de, Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle basın açıklaması yapıldı.
Edirne'de, Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle basın açıklaması yapıldı.
EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, son çıkan emeklilik yasasıyla milyonlarca kişinin mağdur olduğunu savundu.
Emeklilikte yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirten Uğurlu, "EYT yasasının en büyük mağduriyetini maalesef 2000-2008 arası çalışanlar yaşıyor. Tam olarak talebimiz, SGK sisteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul, ve ölçülü kademe ile tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından derneğin Edirne şubesinin açılışı yapıldı.
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