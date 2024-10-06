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        Edirne'de EMADDER'den "adil kademeli emeklilik" talebiyle açıklama

        Edirne'de, Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:58
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        Edirne'de EMADDER'den "adil kademeli emeklilik" talebiyle açıklama
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        Edirne'de, Emeklilikte Adalet Derneğince (EMADDER), "adil kademeli emeklilik" talebiyle basın açıklaması yapıldı.

        EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, son çıkan emeklilik yasasıyla milyonlarca kişinin mağdur olduğunu savundu.

        Emeklilikte yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirten Uğurlu, "EYT yasasının en büyük mağduriyetini maalesef 2000-2008 arası çalışanlar yaşıyor. Tam olarak talebimiz, SGK sisteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul, ve ölçülü kademe ile tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından derneğin Edirne şubesinin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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