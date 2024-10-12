Trakya Üniversitesi ile Kırklareli Ticaret Borsası arasında nitelikli projelerin üretilmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte düzenlenen toplantıda Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altınel bir araya geldi.

Hatipler ve Altınel fikir alışverişinin ardından protokolü imzaladı.

Protokol, üniversite özel sektör iş birliğinin geliştirilerek ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi, ortak eğitim, seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlenmesi, Trakya Üniversitesi öğrenci ve mezunları için staj ve iş olanaklarının yaratılması gibi konuları kapsıyor.