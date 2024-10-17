DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Ziyarette, Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

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