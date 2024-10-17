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        Edirne'de Tunca Nehri kenarında erkek cesedi bulundu

        Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:05
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        Edirne'de Tunca Nehri kenarında erkek cesedi bulundu
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        Edirne'de, Tunca Nehri kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu.

        Saraçhane Köprüsü yakınlarındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cesette yapılan ilk incelemede kesici alet yaraları belirlendi.

        Ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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