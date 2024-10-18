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        Edirne'de polis motosikletli kuryelere eğitim verdi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce motosikletli kuryelere yönelik "Kaskınla Yol Ver Hayata" adlı eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:52
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        Edirne'de polis motosikletli kuryelere eğitim verdi
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        Edirne Emniyet Müdürlüğünce motosikletli kuryelere yönelik "Kaskınla Yol Ver Hayata" adlı eğitim verildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen eğitimde motosiklet sürücülerinin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Eğitim ekibinden trafik polisi Mesut Arslan da motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemini anlattı.

        Eğitime katılan motosikletli kurye Recep Baskın, yaptığı açıklamada, trafikte yer alan araç sürücüleri ve yayaların da trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

        Bazı kişilerin kurallara uymadığını belirten Baskın, "Hızlı giden arkadaşları gördüğümüzde uyarıyoruz." dedi.

        Baskın, eğitimlerin devam etmesini istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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