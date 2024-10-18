Edirne'de 15. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek

Yarış için kayıtların sürdüğünü belirten Kurt, "Yarışa yerli yabancı sporcular katılacak. 140 bisiklet sporcusu şu anda kayıt yaptırdı. Yarış ile ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Tüm halkımızı bisikletçilerimize destek olmaya, yarışa davet ediyoruz." dedi.

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