Trakya'da et ürünü satan işletmelerde denetimler sürüyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da da gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı.

Ekiplerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ettiği işletmelerde tüketime sunulan et ürünlerinden numuneler alınarak Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, restoran, okul kantinleri ve çevresindeki fast food işletmelerini denetledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlere devam ediyor.

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