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        Trakya'da et ürünü satan işletmelerde denetimler sürüyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlere devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:26
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        Trakya'da et ürünü satan işletmelerde denetimler sürüyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlere devam ediyor.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, restoran, okul kantinleri ve çevresindeki fast food işletmelerini denetledi.

        Ekiplerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ettiği işletmelerde tüketime sunulan et ürünlerinden numuneler alınarak Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

        Gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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