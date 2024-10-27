Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı bize şunu gösterdi. Bizi durdurmak istiyorlar ama durduramayacaklar. Bayrağı indiremeyecekler, bu millete diz çöktüremeyecekler. Daha çok üreteceğiz ve hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız." dedi.

AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında ilçe kongreleri düzenlediklerini söyledi.

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi ile 2028'e hazırlanacaklarını ifade eden Bak, "İşte bize düşen, durmadan çalışmak, hep çalışmak, ülke için çalışmak. Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edeceğiz. Tüm dünyaya ve herkese şunu söyleyelim. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı bize şunu gösterdi. Bizi durdurmak istiyorlar ama durduramayacaklar. Bayrağı indiremeyecekler, bu millete diz çöktüremeyecekler. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Bak, AK Parti iktidarıyla savunma sanayinde dışa bağımlılığın azaldığını vurgulayarak, "İktidara geldiğimizde dışa bağımlılığımız yüzde 85'ti. Şimdi biz yüzde 85'ten fazlasını kendimiz yapıyoruz. Kendimiz üretiyoruz ve ihracat yapıyoruz. Sadece İstanbul'da yapılan savunma fuarında 6,5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı sözleşmesi yapıldı." ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknoloji alanında büyük ilerleme yaşayan Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını dile getirdi.

Türk mühendislerin başarılı çalışmalarıyla gururlandıklarını anlatan Bak, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde yaptığımız yatırımlarla, Anadolu gemisiyle, Altay tankıyla bu bölgede güçlü Türkiye'nin adımlarını görüyoruz. TUSAŞ'ta KAAN uçağının gövdesinin son perçininin çakılma töreninde oradaydım. NATO heyetiyle beraber gitmiştik. Orada gözleri pırıl pırıl parlayan genç mühendisler var, tüm dünyaya şunu söylüyorlar. Bizim mühendislerimiz vatanını seviyor, ülkesini seviyor ve ülkesi için çalışıyor. Onlar Amerikalı mühendislerden de daha iyi, Alman mühendisinden de daha iyi. Onların yüreğinde vatan sevdası var."

Türkiye'yi durdurmak isteyenlere karşı üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bakan Bak, şöyle devam etti: "Yapılan çalışmalara baktığınız zaman mazlum coğrafyalarda şunu duyuyoruz. 'Recep Tayyip Erdoğan'a iyi bakın. Ona sizden çok bizim ihtiyacımız var.' Çünkü mazlum coğrafyalarda kimsesizlerin sesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın o gür sesi var. Ona inanıyorlar, ona güveniyorlar. O, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diye bağıran liderdir. O mazlum coğrafyaların lideridir, sessiz yığınların sesidir, kimsesizlerin kimsesidir, AK hareketin lideridir. O yüzden onunla beraber yürümekten gurur duyuyoruz. Ben de küçük yaştan beri yanındayım. Bizi yetiştirdi, okuttu, yurt dışına gönderdi. Siyasette de yanındayız, her zaman yanındayız. Her zaman engellerle karşılaştı. 'Muhtar bile olamaz.' dediler. Bu teşkilat, bu millet onu Cumhurbaşkanı yaptı. O nedenle millet ne derse o olur. Milletten talimat alırız, milletin dediği dışında hiçbir şey yapmayız. O yüzden yine kenetlenme zamanı. Hepimiz gördük ki bizi durdurmak isteyenler var. TUSAŞ'taki mühendisin dediği gibi, 'Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.' Yine biz varız, yine bu coğrafyada üretmeye devam edeceğiz."

- "Her tarafta hizmet etmeye devam ediyoruz" Bakan Bak, sporda devrim niteliğinde yatırımların yapıldığını belirtti. Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Bak, konuşmasına şöyle devam etti: "Gençlik merkezleri, genç ofisler, yurtlar, stadyumlar yaparak gençlerimize hizmet ediyoruz. Milli takımın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyı alkışlıyoruz. Orada tüm dünyaya, Avrupa'ya genç jenerasyona sahip milli takımımızı gösterdik. Onlarla gurur duyduk. Seyircimiz Almanya'da statları doldurduğu şehirlerde çılgın Türkleri gösterdi. Biz milli değerlerimize değer veren bir ülkeyiz. Yine yapılan stadyumlar, ortaya konan spor tesisleri, yapılan spor devrimiyle Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edecek. Milli takımımız Uluslar Ligi grubunda lider. İnşallah orada da lider olup bir üst lige çıkacağız. Yani tesisler, havuzlar, salonlar var. Her tarafta hizmet etmeye devam ediyoruz."

Türkiye'de yurt kapasitesini 1 milyona çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Bak, yurtları yenilerken bir yandan da yenilerini yaptıklarını belirtti. Üniversiteye başvuran gençlere barınma imkanı sağladıklarını ifade eden Bak, "Yurt kapasitemizi arttırmak istiyoruz. Şu anda 980 bindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sını yerleştirdik ve yeni yurtlarımızı da tamamlayarak bunun kapasitesini arttırmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz de memnun, bizler de memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son seçimlerde gösterdiği başarıdan dolayı AK Parti Edirne Teşkilatına teşekkür eden Bak, "Az kaldı. Belediyeyi de kazanacağız. Edirne'ye de hizmeti getireceğiz. Edirne'ye hizmeti getirmek için hep beraber çalışın. Teşkilata emek verenleri çok iyi anlıyoruz. Her biriniz kıymetlisiniz." ifadelerini kullandı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek geçen hafta başladıkları kongre sürecinin sonuna geldiklerini belirtti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle kongreleri buruk bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksal, "Yaşanan hain saldırı nedeniyle içimiz buruk. Ben TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden şehirlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.