Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de, güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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