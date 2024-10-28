Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.

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