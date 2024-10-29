Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na katılanlar, parkurdaki köy yollarına tam not verdi

GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin sıcak asfaltla kaplı köy yolları, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na katılan sporculardan tam not aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 10 Balkan ülkesinden 145 sporcu katılıyor.

Organizasyon, Edirne Valiliğince başlatılan sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilenen köy yollarında gerçekleştirilirken, sporcular kaliteli sürüş imkanı sunan yollara tam not verdi.

Asfalt yollarda pedal çeviren sporcular, parkurda sorunsuz ve rahat bir yarış çıkardıklarını belirtti.

"Yarış parkurunun önemli bölümlerinde sporcular yeni yolları geçiyor. Asfalt kalitesi standartların üzerinde, otoban ayarında yollarımız var. Valiliğimiz tarafından yenilenen bu yollar çok beğenildi. Şampiyona Sırbistan'da gerçekleştirilecekti ancak bazı aksaklıklar nedeniyle yapılamadı. Federasyonumuz tarafından çok hızlı şekilde hazırlık yapıldı ve Edirne'de şampiyonayı yapıyoruz."

Milli sporcu Sudenur Satıcı ise yarışların gerçekleştirildiği yollarda keyifle bisiklet sürdüğünü dile getirdi.

Köylerde yapılan şampiyonanın etkinliğe ayrı bir heyecan getirdiğini belirten Satıcı, "Köy yolları bisiklet sporuna çok uygun bir parkurdu. İniş ve çıkışlar normaldi. Yeni asfaltlanan yer güzeldi ve iyi bir parkurdu. Türkiye'de böyle bir etkinliğin olması çok güzel. Balkan ülkelerinden gelen sporcularla keyifli bir şampiyona yaşıyoruz." diye konuştu.