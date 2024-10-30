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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir kişinin kümesinden çok sayıda güvercin çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:38
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir kişinin kümesinden çok sayıda güvercin çalındı.

        B.K'nın Menzilahir Mahallesi'ndeki kümesinden henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce 25 güvercin çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        - Evden hırsızlık

        Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

        Alınan bilgiye göre, S.S'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Uzunköprü'de darp

        Uzunköprü ilçesinde tanımadığı 4 kişi tarafından darp edilen kişi şikayetçi oldu.

        Alınan bilgiye göre, Kavak Mahallesi'nde oturan İ.Ş, evine gittiği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından darp edildi.

        İ.Ş. polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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