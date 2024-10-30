Edirne'de asayiş

Alınan bilgiye göre, Kavak Mahallesi'nde oturan İ.Ş, evine gittiği sırada tanımadığı 4 kişi tarafından darp edildi.

Uzunköprü ilçesinde tanımadığı 4 kişi tarafından darp edilen kişi şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, S.S'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

B.K'nın Menzilahir Mahallesi'ndeki kümesinden henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce 25 güvercin çalındı.

Edirne'de bir kişinin kümesinden çok sayıda güvercin çalındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.