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        Edirne'de demir yoluna araç bırakarak yolcu treninin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

        Edirne'de kullandığı beton pompası aracını raya terk etmek suretiyle yolcu treninin çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:44 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:47
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        Edirne'de demir yoluna araç bırakarak yolcu treninin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı
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        Edirne'de kullandığı beton pompası aracını raya terk etmek suretiyle yolcu treninin çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı.

        Gözaltına alınan sürücü A. Ş'nin Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen A. Ş. "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan tutuklandı.

        - Araca çarpan İstanbul - Sofya treninde 35 yolcu vardı

        Dün sabaha karşı İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirlemişti.

        Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürülmüştü.

        Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlatmış, sürücü A. Ş. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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