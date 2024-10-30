Edirne'de demir yoluna araç bırakarak yolcu treninin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Dün sabaha karşı İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durmuş, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Edirne'de kullandığı beton pompası aracını raya terk etmek suretiyle yolcu treninin çarpmasına neden olan sürücü tutuklandı.

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