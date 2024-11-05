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        Edirne Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı

        Edirne Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:44 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:01
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        Edirne Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı
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        Edirne Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı.

        Başkanvekili Babürhan Güldiken başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda 3'ü gündem dışı 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantının sonunda CHP Grup Başkanvekili Engin Yağcılar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili söz almak istedi.

        Bu sırada MHP'li üye Yusuf Tekden, gündem dışı bölüme kalmak istemediklerini belirterek salondan ayrılma talebini Güldiken'e iletti. Daha sonra MHP'li üyeler meclis salonundan çıktı.

        Grubu adına açıklama yapan Yağcılar, Özer'in hukuki hiçbir izahı olmayan bir şekilde tutuklandığını sonrasında belediyeye kayyum atandığını öne sürdü.

        CHP olarak halkın iradesini savunmaya ve demokrasiyi korumaya kararlı olduklarını aktaran Yağcılar, halk iradesinin yok sayıldığını ileri sürdü.

        AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı da Yağcılar'ın ithamlarını kabul etmediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunen hiçbir dayanağı olmadan hiç kimse sorguya alınmaz, tutuklanamaz. Kanun önünde herkes, bu vatanla alakalı aleyhte yapılan her çalışmanın hesabını verecektir." dedi.

        Konuşmaların ardından CHP ve AK Partili üyeler arasında yaşanan tartışma sonrası Güldiken toplantıyı sonlandırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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