Edirne Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı.

Başkanvekili Babürhan Güldiken başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda 3'ü gündem dışı 17 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının sonunda CHP Grup Başkanvekili Engin Yağcılar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili söz almak istedi.

Bu sırada MHP'li üye Yusuf Tekden, gündem dışı bölüme kalmak istemediklerini belirterek salondan ayrılma talebini Güldiken'e iletti. Daha sonra MHP'li üyeler meclis salonundan çıktı.

Grubu adına açıklama yapan Yağcılar, Özer'in hukuki hiçbir izahı olmayan bir şekilde tutuklandığını sonrasında belediyeye kayyum atandığını öne sürdü.

CHP olarak halkın iradesini savunmaya ve demokrasiyi korumaya kararlı olduklarını aktaran Yağcılar, halk iradesinin yok sayıldığını ileri sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Recai Koçaşlı da Yağcılar'ın ithamlarını kabul etmediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kanunen hiçbir dayanağı olmadan hiç kimse sorguya alınmaz, tutuklanamaz. Kanun önünde herkes, bu vatanla alakalı aleyhte yapılan her çalışmanın hesabını verecektir." dedi.