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        Edirne'de vatandaşların kan şekeri ve tansiyonu ölçüldü

        Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:44
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        Edirne'de vatandaşların kan şekeri ve tansiyonu ölçüldü
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        Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

        İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalınca Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve bel bölgesi ölçümleri, sonuçlara göre bilgilendirme yapıldı.

        Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap Ünsar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla "Diyabetin Farkında Olun, Sağlıklı Olun" sloganıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklendiğini belirten Ünsar, "Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol'un öncülüğünde düzenlediğimiz etkinlikte halkımızın kan şekerini ve tansiyonunu ölçüp, anket çalışması yapıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Hemşirelik 2. sınıf öğrencilerimiz de burada uygulamadalar. Diyabet önlenebilir bir hastalık. Dolayısıyla topluma bu farkındalığı kazandırmak bizim görevimiz." diye konuştu.

        Ülkü Dolaştır da stanttaki öğrencilerin çağırmasıyla tansiyon ve şekerini ölçtürdüğünü, gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

        Dolaştır, 2-3 aydır şekerini ölçtürmediğini, sonucun normal çıktığını ifade etti.

        İbrahim Yılmaz da şekerinin biraz yüksek çıktığını, ölçüm sayesinde durumunu öğrendiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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