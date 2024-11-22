Edirne'de şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:28 facebook

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