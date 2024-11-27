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        Şampiyon milli güreşçi Nesrin Baş, hedefine Los Angeles 2028'i koydu:

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:48
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        Şampiyon milli güreşçi Nesrin Baş, hedefine Los Angeles 2028'i koydu:
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenmanlarını sürdüren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

        Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokuldayken beden eğitimi öğretmeninin voleybol oynadığı sırada keşfettiği 22 yaşındaki güreşçi, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

        Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 dünya, 3 Avrupa, 1 de Balkan şampiyonluğu olmak üzere 14 madalya kazanan Baş, 62 kiloda mücadele ettiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya hedefine ulaşamadı.

        Milli güreşçi, içinde ukde kalan olimpiyat başarısını Los Angeles 2028'de elde edebilmek için TOHM'da çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

        - "Tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim"

        Milli güreşçi Nesrin Baş, AA muhabirine, spor yaşamına memleketi Tokat'ın Turhal ilçesindeki İbni Sina Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyken voleybol branşında başladığını söyledi.

        Okullar arası voleybol turnuvasında beden eğitimi öğretmeni Şenay Konaçoğlu'nun kendisini keşfettiğini belirten Baş, "İyi smaç vuruyordum. Benim kızlara göre ellerim büyük. Öğretmenim orada gördü, 'Gel seni güreşe başlatalım. İyi el ense çekersin.' dedi. Bana ilk başta 'Olimpiyatlara katılacaksın, Avrupa ve dünya şampiyonu olacaksın' deseler, asla inanmazdım. Düzenli bir şekilde çalışıp, çok emek vererek, tırnaklarımla kazıyarak buralara geldim." dedi.

        - "Hiçbir zaman pes etmeyeceğim"

        Baş, güreştiği için kendisini eleştirenleri başarılarıyla susturduğunu dile getirdi.

        Edirne'de çalışmalarını 2017'den bu yana sürdürdüğünü anlatan Baş, şu ifadeleri kullandı:

        "Buradaki antrenörlerim benimle özel olarak ilgilendi. Gençler ile 23 yaş altında dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandım. Bu yıl büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katıldım. Benim için çok gurur vericiydi ve tecrübe kazandım. Her sporcunun olimpiyata gitme ve madalya alma hayali vardır. Orada elimden geldiği kadar mücadele ettim. Bazen nasip olmayınca olmuyor. Hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Olimpiyatlardan döndükten 1 hafta sonra Edirne'de hemen çalışmalara başladım. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sayesinde olimpiyata gidebildim, Avrupa ve dünya şampiyonu olabildim. Hedefim Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'dan Türkiye'ye altın madalyayla dönmek. Bayrağımızı orada da göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı dinletmek istiyorum."

        - Güçlü: "Los Angeles'ta hedefine ulaşacak"

        Edirne TOHM Spor Uzmanı Nilgün Güçlü, Nesrin Baş'ın merkezdeki diğer sporculara örnek olduğunu anlattı.

        Milli güreşçinin çalışmalarını azimle sürdürdüğünü kaydeden Güçlü, "Paris'te istediğini alamadı ancak Los Angeles'ta hedefine ulaşacak. Kendisini her zaman destekliyoruz. Nesrin Tokat'tan Edirne'ye geldi. Onun buradaki ailesi de biziz. Örnek göstereceğimiz bir sporcu. Hem antrenmanları hem de diğer sporculara iletişimi çok iyi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, Sporcu Yetiştirme Daire Başkanlığı'mız ve il müdürlüğümüzün desteğiyle sporcularımıza burada en iyi desteği veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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