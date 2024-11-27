Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Edirne'de öğretmenlere seslendi:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çerçevesinin erdem, değer ve eylemden oluştuğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten Edirne'de öğretmenlere seslendi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çerçevesinin erdem, değer ve eylemden oluştuğunu belirtti.

        Ökten, Edirne Lisesi Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri" Programı kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Öğretmen Olmak" dersine katıldı.

        Türkiye'yi ve dünyayı idrak eden nesiller yetiştirmenin öğretmenlerin en büyük emeli olduğunu belirten Ökten, "Öğretmenler mesleki ve ahlaki nitelikleri, meziyetleri her zaman her ve her çağda kuşanır ve burayı bir hareket noktası olarak ele alabiliriz." dedi.

        Ökten, her geçen gün değişen ve gelişen dünyada öğretmenlerin yetkinlik odaklı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

        Öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerileriyle bilim alanı arasında bir tutarlılık inşa etmesi gerektiğini ifade eden Ökten, şunları kaydetti:

        "Bir öğretmen olarak kendimizi geliştirirken asıl ufkumuz kendini tanımak, kendini ve evreni anlamlandırmaktır. Daha renkli bir şahsiyet bir rol model inşa edebilmemiz için edebiyat, müzik, sanat, spor, teknoloji, tasarım, mimari, diplomasi ve benzeri gibi konularla meşgul olup kendi terkibimizi tamamlamaktır. Bu noktada kendimizin inşası çok önemlidir. Bu durumda öğretmen olarak ne yapmam gerekiyor? Kimliğim devamı vazifem, değerleri alanıma uyarlamalıyım ki sonraki nesle aktarabileyim.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin çerçevesi erdem, değer ve eylemden oluşmaktadır. Bu kapsamda kendi değerlerimizi bilgi ve becerilerle örüntüleyerek eğitim öğretim eylemini görünür kılmalıyız. Buradaki en temel amaç özgün kimliğimizi sonraki nesillere intikal ettirmektir."

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da akademi programını düzenli olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, programın öğretmenlere meslek yaşamında katkılar sunduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Ökten, programa katılan öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme

        Benzer Haberler

        Edirne'de 'sahtecilik' operasyonu; 9 gözaltı
        Edirne'de 'sahtecilik' operasyonu; 9 gözaltı
        Edirne'de sahte plaka ve yurt dışı çıkış belgesi operasyonu: 9 gözaltı
        Edirne'de sahte plaka ve yurt dışı çıkış belgesi operasyonu: 9 gözaltı
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ökten, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret...
        Edirne'de çocukların spora olan ilgisini artırmak için kurulan 'Mahalle Lig...
        Edirne'de çocukların spora olan ilgisini artırmak için kurulan 'Mahalle Lig...
        Trakya Üniversitesinin Kosovalı öğrencilerine tanıtım programı düzenlendi
        Trakya Üniversitesinin Kosovalı öğrencilerine tanıtım programı düzenlendi
        Edirne'de Mahalle Ligi Projesi ile 8 bin 500 öğrenci okul sonrası spor yapa...
        Edirne'de Mahalle Ligi Projesi ile 8 bin 500 öğrenci okul sonrası spor yapa...