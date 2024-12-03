Kapıkule'de 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Güvenlik kameralarından takip edilen tırın gümrük içerisinde diğer tır ile plaka değiştirdiği tespit edildi.

Tırların birinde yapılan aramda 16 bin 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen iki tır risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.

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