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        TÜGVA Edirne Temsilciliğinden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, gençlere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:03
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        TÜGVA Edirne Temsilciliğinden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, gençlere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

        Demir, TÜGVA Edirne Teşkilat Koordinatörü Saffet Aydın ve Destek Koordinatörü Adnan Akıncıoğlu'yla Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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