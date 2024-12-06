TÜGVA Edirne Temsilciliğinden AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, gençlere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Muhammed Fatih Demir, gençlere yönelik proje ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Demir, TÜGVA Edirne Teşkilat Koordinatörü Saffet Aydın ve Destek Koordinatörü Adnan Akıncıoğlu'yla Anadolu Ajansı
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