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        Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler Baas rejiminin çökmesini kutladı

        Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:21
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        Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler Baas rejiminin çökmesini kutladı
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        Edirne ve Tekirdağ'da Suriyeliler ile Edirne Gönül Birliği Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini kutladı.

        Edirne'de Eski Cami önünde Türk ve Suriye bayrakları ile "Suriye Devrimini Selamlıyoruz" yazılı pankart taşıyan gruptakiler, Baas rejimi aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından derneğin üyeleri camiden çıkanlara lokum ikram etti.

        Derneğin Başkanı Esma Mert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esed rejiminin binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin de vatansız kalmasına neden olduğunu söyledi.

        Bu süreçte Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığını belirten Mert, "Gazze, Arakan, Doğu Türkistan saymakla bitiremeyeceğimiz nice yerde kardeşlerimiz zulüm altında. Bu fetih, İslam devrimi hepsine müjde olacaktır inşallah." dedi.

        Suriye uyruklu Muhammet El Galip, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 10 yıl önce Şam'dan Türkiye'ye geldiğini anlattı.

        Yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini ifade eden Galip, "İlk geldiğimde çok zor durumdaydık. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, Türk milletine teşekkür ederim. Çok mutluyum, Gazze de bu şekilde kurtulacak inşallah. Ben de ülkeme geri döneceğim." diye konuştu.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de Suriyeliler kutlama yaptı.

        Suriye ve Türk bayrakları açan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp tekbir getirerek Esed rejiminin çökmesini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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