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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliği üyelerini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:20
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliği üyelerini kabul etti.

        Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu ziyarette yürüttükleri faaliyetler hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Cankaloğlu ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

        - TÜ'den Trakya Birlik'e ziyaret

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arda, ziyarette staj ve uygulamalı eğitim programları hakkında bilgi verdi.

        Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen de eğitime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Ziyarette, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İpek Helvacıoğlu da yer aldı.

        - TÜ'den Dijital Şiddet Paneli'ne destek

        Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğr. Gör. Dr. Elif Betül Yalçı, Keşan ilçesinde düzenlenen Dijital Şiddet Paneli'ne katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panel Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Kadın Girişimciler Komitesi işbirliğinde TÜ Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

        Yalçı, avukat Büşra Ağır Ürkmez ve Psikolog Anıl Dalkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen panelde dijital şiddet kavramı eğitimsel, hukuki ve psikolojik bağlamda değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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