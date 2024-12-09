Yalçı, avukat Büşra Ağır Ürkmez ve Psikolog Anıl Dalkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen panelde dijital şiddet kavramı eğitimsel, hukuki ve psikolojik bağlamda değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panel Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Kadın Girişimciler Komitesi işbirliğinde TÜ Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Arda, ziyarette staj ve uygulamalı eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Cankaloğlu ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Yesevi Hareketi Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Temsilcisi Alpaslan Cankaloğlu ziyarette yürüttükleri faaliyetler hakkında Sezer'e bilgi verdi.

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