Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp hastalıklarına yönelik panel düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, kalp krizi geçirdiğini anlayan kişinin öncelikle sakin olması ve vücut eforunu artırmaması gerektiğini söyledi.

Altay, TÜ Fen Fakültesi Mavi Salon'da düzenlenen kalp hastalıklarına yönelik panelde, daha önce kalp krizi geçiren kişilerin krizi anlamasının daha kolay olduğunu söyledi.

Kişinin kalp krizi bulgularını takip etmesi gerektiğini belirten Altay, kalp krizi geçiren kişinin noktasal değil, yayılım gösteren ağrı hissettiğini dile getirdi. Göğüsün ön kısmında, sol kola, çeneye, mide ve sırta yayılan ağrının kalp krizi göstergesi olduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti: "Kriz ağrısı öne arkaya eğilince pozisyonla değişmeyen ağrıdır. Genellikle yoğun stres, yoğun efor yoğun endişe sonrasında ortaya çıkar. Bu 20 dakikadan daha uzun sürer. 3,5 dakika içerisinde bu ağrı geçmez ve buna genellikle ölüm korkusu da eşlik eder. Bu bulgular olduğunda kalp krizi geçirdiğini anlayan kişi öncelikle sakin olmalıdır, panik yapmamalıdır.