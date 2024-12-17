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        Trakya Teknopark'ta bir firma stok yönetimi alanındaki yazılımlarını Avrupa'ya ihraç ediyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta bir yazılım firması, mağazacılık, depolama ve stok sorunları üzerine geliştirdikleri yapay zeka destekli yazılımları 9 yıldır Avrupa'daki firmalara ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:18
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        Trakya Teknopark'ta bir firma stok yönetimi alanındaki yazılımlarını Avrupa'ya ihraç ediyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki Trakya Teknopark'ta bir yazılım firması, mağazacılık, depolama ve stok sorunları üzerine geliştirdikleri yapay zeka destekli yazılımları 9 yıldır Avrupa'daki firmalara ihraç ediyor.

        Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Cihan Taşkın, daha sonra yazılım sektöründeki firmalarda çalışmaya başladı.

        İngiltere'ye giden ve burada çalışmalarını sürdüren Taşkın, diğer yandan 2015'te Trakya Teknopark'ta kendi yazılım firmasını kurdu.

        Stok takibi, depo yönetimi ve mağazacılık konularında İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki birçok şirkete yazılım desteği sunan firma, yapay zeka destekli çalışmalarıyla şirketlerin çözüm ortağı oluyor.

        Geliştirilen yazılım mağaza ve depo arasındaki stok durumunu analiz edip, yeteri kadar ürünün mağazalarda bulunmasını sağlıyor.

        - Şirketler için çözüm üretiyorlar

        Taşkın, AA muhabirine eğitim hayatını tamamladıktan sonra yazılım sektöründe çalışmaya başladığını söyledi.

        Stok takibi ve depo yönetimine yönelik yazılımlar konusunda uzmanlaştığını anlatan Taşkın, bu alanda kurduğu şirketle Avrupa'ya yazılım ihraç ettiğini ifade etti.

        Stok takibinde işleri kolaylaştıracak çözümler ürettiklerini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

        "Bu konuda yenilik oluşturacak yazılımlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Yapay zekanın da yardımıyla otomatik bir şekilde stokların azalması durumuna göre yeni ürünlerin eklendiği bir yazılım geliştirdik.

        Mağazalardan depoya otomatik istek gidiyor ve eksik stoklar tamamlanıyor. Satış ve satın alma sürecindeki depodaki eksiklerin tamamlanmasını otomatikleştiren bir sistem yaptık."

        - Büyük firmalarla çalışıyorlar

        Taşkın, İngiltere'de Arsenal Futbol Kulübü başta olmak üzere büyük firmalarla çalıştıklarını dile getirdi.

        Çalışmaları hakkında bilgiler veren Taşkın, şöyle devam etti:

        "İngiltere'de Arsenal, Perkins Motor ve Caterpillar gibi büyük firmalarla çalıştık. İsviçre'de ilaç üretimi yapan birkaç firmayla çalıştık. Bunun dışında İngiltere'de büyük firmalar kuran Türk firmaları var. Onların sektörel bazlı istekleri oluyor ve bu taleplerine uygun yazılımlar geliştiriyoruz. Onlar büyüdükçe biz de büyüyoruz. Böyle bir ekosistem kurulu kendi aramızda.

        2015 yılından beri Edirne'deki şirketimizden yurt dışına yazılım ihracatı yapıyoruz. Yüzde 100 yazılım ihracatı yapan bir firmayız. Türkiye'de müşterimiz yok, ağırlıklı İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine yazılım ihraç ediyoruz. Proje bazlı çalıştığımız için yazılımcı ekibimizin sayısı değişebiliyor. Bazen 20 çalışana ulaşabiliyoruz."

        - Teknopark'tan dünyaya ihracat

        Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez ise firmaların kurulumundan geliştirdikleri ürünlerin patent sürecine kadar her alanda yanlarında olduklarını dile getirdi.

        Teknopark'ta yazılım alanında başarılı şirketlerin bulunduğunu ifade eden Dönmez, "Teknopark'ta yaklaşık 130 firmamız var. Son dönemde ihracata yönelik önemli çalışmalar oluyor. Bu firmalarımızı örnek gösterip diğer şirketlerimizi de teşvik ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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