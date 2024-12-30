Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı değerlendirildi.

        2025 plan ve hedeflerinin de ele alındığı toplantıda Karaburun, yeni yılda da kentin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Toplantıya, müdür yardımcıları, ilçe emniyet amirleri, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        2. kez kafesli parti! 23 gözaltı! 2 organizatör tutuklandı!
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Almanya'dan Musk'a: Seçimleri etkilemeye çalışıyor
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Real Madrid bu çocuğu bırakmaz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        Thrakia'da arkeolojik kazılar düzenlenen panelle değerlendirildi
        Thrakia'da arkeolojik kazılar düzenlenen panelle değerlendirildi
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek
        Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek
        Edirne'de kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı yeni ayçiçeği türü geliştir...
        Edirne'de kuraklık ve hastalığa karşı dayanıklı yeni ayçiçeği türü geliştir...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompaya...
        Edirne'de yakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompaya...