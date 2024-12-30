Edirne Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünde yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı değerlendirildi.
2025 plan ve hedeflerinin de ele alındığı toplantıda Karaburun, yeni yılda da kentin huzur ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Toplantıya, müdür yardımcıları, ilçe emniyet amirleri, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.
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