TÜ öğrencileri projelerini yıl sonu sergisinde tanıttı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, yaptıkları çalışmaları sergisiyle anlattı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, elektronik teknolojisi ve mobil teknolojileri programlarının öğrencileri, bölüm öğretim üyeleri öncülüğünde düzenlenen sergide projelerinin geliştirilme süreçlerini ve sağladığı faydaları katılımcılarla paylaştı.