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        Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı

        Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:27
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        Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı
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        Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı dolayısıyla farklı noktalarda denetim ve kontroller yapıldı.

        Kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden biri işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

        Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 av tüfeği ele geçirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kontrollerde eksikleri nedeniyle 7 araç sürücüsüne 12 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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