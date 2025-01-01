Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve 3 av tüfeği ele geçirilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kontrollerde aranan 3 şüpheli yakalandı, bu şüphelilerden biri işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı dolayısıyla farklı noktalarda denetim ve kontroller yapıldı.

Keşan'da yılbaşı dolayısıyla yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

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