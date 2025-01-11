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        DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret

        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 17:43 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:43
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        DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Buldan, Önder ve Türk'ün, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.

        Ziyarette, Buldan, Önder ve Türk, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yla da görüştü.

        Önder, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı'nın gelişmekte olan sürece katkı ve desteklerinin tam olduğunu söyledi.

        Süreçle ilgili en geniş katılımı sağlamaya çalıştıklarını belirten Önder, "Onun için arkadaşların bu anlamda süreci ifsat edecek ya da süreçten şüphelenecek herhangi bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şey yok. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak." dedi.

        Önder, her siyasal görüşle ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuklarını, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı da yarın ziyaret ettikten sonra Ankara'da açıklama yapacaklarını dile getirdi.

        Bu süreçte kaybedenin olmayacağını, herkesin kazanacağını kaydeden Önder, şöyle konuştu:

        "Onun için barış bu anlamda kıymetli bir şeydir. Kamuoyunda sıklıkla çözümle barış kavramları birbirine karıştırılıyor. Bu doğru değil. Barış bir sarılmayla bile oluşturulacak bir şeydir. Çözüm demokratik bir mücadele ve uzun soluklu bir iştir. Sorun alanlarıyla ilgili olarak bunun uzunluğu, derinliği değişir. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır ve bunun için herkesten desteklerini bekliyoruz."

        Önder, bir gazetecinin İmralı'daki ikinci görüşmeyle ilgili sorusunu da "Henüz belli değil ama çok fazla uzayacağını düşünmüyorum." diye yanıtladı.

        Pervin Buldan da Demirtaş ve Mızraklı'nın sürece yaptığı değerlendirmelerin açık ve net olduğunu belirterek, "Her şartta ve koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ifade ettiler, bu bizim için çok kıymetli. Yürüttüğümüz süreç açısından çok kıymetli. Heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş'a ve Mızraklı'ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin desteğiyle bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuzun olmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Hepimizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Türk de çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye'de Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e ihtiyacı var. Biz aslında burada bir barışı sağlayarak Türkiye'nin daha güçlü, Orta Doğu'da demokrasi ihraç edebilecek bir noktaya gelmesini istiyoruz. Bizim amacımız halklarımızın kardeşliği ve dostluğudur. Halklarımızın demokratik ve özgür bir gelecekte birlikte olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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