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        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:45
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        Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

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