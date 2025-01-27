Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının
Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Anadolu Ajansının
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