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        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:36 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:36
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        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan F.S, S.E. ve O.Z'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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