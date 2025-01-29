Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını belirtti.

Akın, yangında zarar gören dükkanlarda incelemede bulundu, iş yeri sahipleriyle görüştü.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne esnafının talihsiz bir olay yaşadığını, yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını ifade ederek, "Can kaybı olmaması tek sevindiğimiz nokta. Esnafımızın yanında olacağız" dedi.

Bir gazetecinin yangın merdiveni ve yangın söndürme tüpleri denetimlerine ilişkin sorusuna Akın, kentteki denetimlerin artacağını söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü de dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Canlı canlı yaşadık bunu. Gerçekten ölü sayısı ve çocukların sayısı bizi çok derinden sarstı. Bu anlamda da Valilikle de bir işbirliği yaparak şehrimizdeki eksiklikler konusu ele alınacak. Arkadaşlarımızı da ayrı bir eğitimden geçirerek denetimler yapacağız."

- 5 iş yeri zarar görmüştü

İki gün önce Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edilmişti.

İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçramıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.