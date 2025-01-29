Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Belediye Başkanı Akın, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti
        ABONE OL

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını belirtti.

        Akın, yangında zarar gören dükkanlarda incelemede bulundu, iş yeri sahipleriyle görüştü.

        Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne esnafının talihsiz bir olay yaşadığını, yangında iş yerleri zarar gören esnafa destek olacaklarını ifade ederek, "Can kaybı olmaması tek sevindiğimiz nokta. Esnafımızın yanında olacağız" dedi.

        Bir gazetecinin yangın merdiveni ve yangın söndürme tüpleri denetimlerine ilişkin sorusuna Akın, kentteki denetimlerin artacağını söyledi.

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü de dile getiren Akın, şunları kaydetti:

        "Öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Canlı canlı yaşadık bunu. Gerçekten ölü sayısı ve çocukların sayısı bizi çok derinden sarstı. Bu anlamda da Valilikle de bir işbirliği yaparak şehrimizdeki eksiklikler konusu ele alınacak. Arkadaşlarımızı da ayrı bir eğitimden geçirerek denetimler yapacağız."

        - 5 iş yeri zarar görmüştü

        İki gün önce Sabuni Mahallesi Medrese Sokak'ta çakmak satışı yapılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TEDAŞ ekipleri sevk edilmişti.

        İş yerindeki çakmak ve gaz tüplerinin parlamasıyla büyüyen yangın, önce yandaki 2 dükkana, ardından depo olarak kullanılan 2 iş yerine sıçramıştı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        İstanbul'un hava kirliliği haritası! En büyük neden trafik!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi bünyesindeki müzelerin durumu değerlendirildi
        Trakya Üniversitesi bünyesindeki müzelerin durumu değerlendirildi
        "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek
        "Edirne Akşamları" konseri düzenlenecek
        4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı
        4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı
        Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nı ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nı ziyaret etti
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti
        Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti