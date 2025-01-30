Edirne'de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı
Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.
Uygulama noktasında durdurulan 19 araç sürücüsüne kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.
Kent genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.
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