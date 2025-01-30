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        Edirne'de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı

        Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:54
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        Edirne'de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı
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        Edirne'de trafik kurallarına uymayan 19 araç sürücüsüne ceza kesildi.

        Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki uygulamada sivil trafik polisleri, yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzozlu araç kullanan sürücüleri tespit ederek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

        Uygulama noktasında durdurulan 19 araç sürücüsüne kural ihlalleri nedeniyle idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

        Kent genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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