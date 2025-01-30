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        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı

        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:41
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        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı
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        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

        Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında organize edilen özel turnuvaya 6'sı kadın takımı 30 ekip katılıyor.

        Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların da yer aldığı turnuvanın açılışı, Edirne Spor Salonu'nda Vet-16-İzmir Bulls maçıyla başladı.

        Karşılaşmayı İzmir Bulls, 44-33 kazandı.

        Turnuva grup mücadelesinin ardından 2 Şubat Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

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